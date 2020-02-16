https://static.news.ru/photo/f305d804-508e-11ea-a6c1-fa163e074e61_660.jpg Александр Румянцев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отработавший на своём посту 42 года главный детский гематолог России 73-летний Александр Румянцев попросился в отставку. Минздрав России пока отказал в его просьбе.

По словам специалиста, он, находясь при полном здравии и памяти, хочет передать преемникам свои многочисленные функции.

Я в этой должности нахожусь 42 года. Новый министр — уже 19-й, с которым я работаю, — сказал врач.

Он также добавил, что эту должность могла бы занять генеральный директор Центра имени Дмитрия Рогачёва Галина Новичкова.

Как пишет «Интерфакс», Александр Румянцев родился в 1947 году, является главным внештатным детским специалистом-гематологом Минздрава России, президентом Национального общества детских гематологов и онкологов, членом президиума РАН, членом правления Союза педиатров. Он также участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что корпорация «Роскосмос» опровергла распространяемую в Интернете информацию о возможном уходе с должности генерального директора Дмитрия Рогозина. Там заявили, что такие сообщения не имеют под собой оснований.