Отработавший на своём посту 42 года главный детский гематолог России 73-летний Александр Румянцев попросился в отставку. Минздрав России пока отказал в его просьбе.
По словам специалиста, он, находясь при полном здравии и памяти, хочет передать преемникам свои многочисленные функции.
Я в этой должности нахожусь 42 года. Новый министр — уже 19-й, с которым я работаю, — сказал врач.
Он также добавил, что эту должность могла бы занять генеральный директор Центра имени Дмитрия Рогачёва Галина Новичкова.
Как
Ранее NEWS.ru сообщал, что корпорация «Роскосмос» опровергла распространяемую в Интернете информацию о возможном уходе с должности генерального директора Дмитрия Рогозина. Там заявили, что такие сообщения не имеют под собой оснований.
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