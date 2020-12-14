Главный Дед Мороз России заявил о невосприимчивости к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/926936ca-3e0a-11eb-beef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Global Look Pres

Главный Дед Мороз России, прибывший в Москву из Великого Устюга, рассказал о своей жизни в условиях пандемии коронавируса.

Гостей у меня по-прежнему много. Раньше я говорил, что в моей усадьбе можно всё трогать, а теперь прошу воздержаться, — рассказал на пресс-конференции сказочный персонаж.

Он добавил, что ездить приходится много. Дед Мороз встречается с малышами в детских домах и школах, однако общается исключительно на социальной дистанции.

Волшебник также сообщил, что ему поступает очень много писем из десятков стран. Многие волнуются, получат ли подарки к Новому году.

Без подарков никто не останется. Ни один коронавирус меня не возьмёт. Заразиться я не могу. Других тоже не могу заразить ни одной болезнью. Но маска всегда при мне. Если я приезжаю в гости, обязательно надеваю её, — цитирует Деда Мороза MK.RU.

Ранее депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что профессиональный Дед Мороз в условиях празднования Нового года во время пандемии должен носить маску и быть привит, иначе он является потенциальным распространителем инфекции. При этом, отметил Онищенко, общероссийскую ёлку в Кремле даже в текущей эпидемиологической ситуации провести допустимо. На ёлку, считает бывший санитарный врач, детей можно привезти после соответствующего карантина.

Между тем находчивые аниматоры по всей России, чтобы не лишиться новогодних заработков, сделали горожанам необычное предложение — «коронабезопасных» Деда Мороза и Снегурочку. К главным распорядителям праздника прилагаются справки о наличии антител. Объявления с креативными слоганами стали появляться в Интернете. Их авторы отмечают, что «умные родители приглашают Дедушку не для галочки и не зовут абы кого». При этом стоимость безопасных гостей не превышает стандартную. Артисты готовы развлечь как детвору, так и их родителей.

Сообщения о сказочных гостях с антителами поступают из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Набережных Челнов и других городов страны. Доподлинно неизвестно, кто первым придумал такой необычный ход, но он набирает стремительную популярность. Вместе с тем россияне пока над предложением раздумывают: существенного увеличения заказов пока не отмечено. Некоторые опасаются, как бы им не предъявили фальшивую справку, ведь такие в России уже имеются, писал NEWS.ru.