«Яндекс» назвал главные слова десятилетия

https://static.news.ru/photo/94a1a4c4-410f-11eb-ad31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитики «Яндекс» назвали главные слова десятилетия, употребление которых в разные годы увеличивалось более чем в три раза. Таким образом, составители списка решили взять пример с составителей словарей, у которых есть традиция определять слово года.

Впрочем, в компании решили не ограничиваться одним словом, а выбрали по три для каждого года. Первое — наиболее популярное.

Так, в 2011 году самыми частыми стали слова «планшет», «купон» и «дефолт». В 2012 это были «мультиварка», «мемы» и «ультрабук». 2013 год отметился словами «метеорит», «плейкаст» и «промокод». В 2014-м чаще всего употребляли слова «майдан», «годжи» и «санкции». 2015-й принёс моду на «тверк», «кек» и «слипоны». В 2016 году на устах были «гироскутер», «петиция» и «вейп». С 2017-м связаны «спиннер», «майнинг» и «криптовалюта». В 2018-м в широкий обиход вошли «слайм», «каршеринг» и «сквиши». В 2019-м словами года стали «рецессия», «постирония» и «люстрация». Наконец, в 2020 году самыми частыми вполне ожидаемо стали слова «карантин», «пропуск» и «конституция».

Ранее NEWS.ru писал, что американский толковый словарь Мерриама-Вебстера назвал словом 2020 года «пандемию». Это существительное чаще всего пользователи искали в онлайн-словаре.