Главные покупки и игры «в уроки»: как подготовить ребёнка к школе

Перед 1 сентября в России наблюдается традиционный ажиотаж в магазинах с товарами для школьников. Сложнее всего приходится родителям первоклашек, которые должны позаботиться не только о покупке главных товаров — канцелярии, школьной формы, телефона, рюкзака и прочих, — но и подготовить ребёнка психологически. Психологи объяснили «360», как сделать первые дни в школе для первоклассника максимально комфортным.

Как объяснила детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова, у ребёнка перестраивается график с более мягкого детсадовского — на чёткий с ранними подъёмами и долгими для семилетки уроками, на которых нельзя играть, а нужно сидеть и слушать учителя. Она предложила перед школой пару раз поиграть с ребёнком «в уроки» — рассадить всех на стульчики, обыграть ситуацию, когда ему нужно в туалет или что-то спросить.

Самое главное, чтобы родители сами были уверены — всё будет хорошо, и не транслировали тревогу детям. И тогда ребёнок тоже будет спокоен. <...> Если есть правильный настрой, то всё действительно хорошо получается, — отметила Наумова.

Также она посоветовала научить ребёнка реагировать на буллинг, чтобы он не растерялся, если такое произойдёт с ним. Лучше показать на своём примере, что реагировать нужно спокойно и игнорировать обидчика.

Что касается сборов и финансовых трат, родителям не советуют покупать больше двух комплектов школьной формы. Кроме того, смартфон нужно взять самый простой, который при потере будет не жалко. При выборе канцелярии следует руководствоваться не внешним видом товара, а его необходимостью. Бесчисленное количество украшенных блёстками и перьями ручек будущему школьнику пригодится вряд ли, как и брелоки, стикеры или маркеры.

Но при этом можно потратиться на умные часы, которые позволят первое время отслеживать местоположение ребёнка, чтобы быть уверенными в его безопасности.

В этом году жители России намного раньше начали готовить детей к школе. Уже начался повышенный спрос на школьные товары. Об этом ранее сообщил российский интернет-ретейлер Wildberries.