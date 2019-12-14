https://static.news.ru/photo/39d96ede-1f71-11ea-8c3f-fa163e074e61_660.jpg Главная ёлка страны Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

В Московский Кремль прибыла главная ёлка страны, её торжественно ввезли через Спасские ворота. Новогоднее дерево будет установлено на Соборной площади. Об этом сообщает ТАСС.

Груз очень ценный, и везли его с особой осторожностью. Упаковали ёлку хорошо. Как и всегда, соблюдали все правила и скоростной режим. Переживал, что можем задержаться из-за погоды. Но всё обошлось, доехали вовремя, — рассказал водитель Пётр, который был одет в костюм Деда Мороза.

Как ранее писал NEWS.ru, специальный автопоезд вёз дерево из Бородинского лесопитомника Можайского городского округа Подмосковья. В этом году кремлёвская ёлка составляет около 25 метров в высоту, а размах её ветвей — шесть метров. Возраст новогодней красавицы — 90 лет.