В Московский Кремль прибыла главная ёлка страны, её торжественно ввезли через Спасские ворота. Новогоднее дерево будет установлено на Соборной площади. Об этом сообщает ТАСС.
Груз очень ценный, и везли его с особой осторожностью. Упаковали ёлку хорошо. Как и всегда, соблюдали все правила и скоростной режим. Переживал, что можем задержаться из-за погоды. Но всё обошлось, доехали вовремя, — рассказал водитель Пётр, который был одет в костюм Деда Мороза.
Как ранее писал NEWS.ru, специальный автопоезд вёз дерево из Бородинского лесопитомника Можайского городского округа Подмосковья. В этом году кремлёвская ёлка составляет около 25 метров в высоту, а размах её ветвей — шесть метров. Возраст новогодней красавицы — 90 лет.
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