Из Бородинского лесопитомника Можайского городского округа Подмосковья отправилась главная новогодняя ёлка России.
Автопоезд транспортирует дерево в центр столицы. Известно, что в этом году кремлёвская ёлка составляет около 25 метров в высоту, а размах её ветвей — 6 метров. Возраст новогодней красавицы составляет 90 лет.
Управделами президента сообщил, что главная ёлка прибудет в Кремль в воскресенье вечером.
Также уточняется, что полностью украсят дерево к 25 декабря, тогда же и пройдёт традиционная 20-я всероссийская ёлка.
Как ранее писал NEWS.ru, 30 ноября в Москве на Красной площади торжественно открылся ГУМ-каток. В праздничном представлении приняли участие олимпийские чемпионки Татьяна Навка и Алина Загитова и двукратный победитель чемпионата четырёх континентов в танцах на льду Пётр Чернышёв.
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