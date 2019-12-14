https://static.news.ru/photo/331b3fa4-1f36-11ea-99c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Из Бородинского лесопитомника Можайского городского округа Подмосковья отправилась главная новогодняя ёлка России.

Автопоезд транспортирует дерево в центр столицы. Известно, что в этом году кремлёвская ёлка составляет около 25 метров в высоту, а размах её ветвей — 6 метров. Возраст новогодней красавицы составляет 90 лет.

Управделами президента сообщил, что главная ёлка прибудет в Кремль в воскресенье вечером.

Также уточняется, что полностью украсят дерево к 25 декабря, тогда же и пройдёт традиционная 20-я всероссийская ёлка.

Как ранее писал NEWS.ru, 30 ноября в Москве на Красной площади торжественно открылся ГУМ-каток. В праздничном представлении приняли участие олимпийские чемпионки Татьяна Навка и Алина Загитова и двукратный победитель чемпионата четырёх континентов в танцах на льду Пётр Чернышёв.