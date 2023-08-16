Главного обнальщика России Сережу «Два процента» объявили в розыск

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция объявила в розыск бывшего главаря одной из крупнейших ОПГ по обналичиванию денежных средств Сергея Магина, передает РБК со ссылкой на источники в МВД и Следственном комитете. Магин, который уже отбыл наказание, стал объектом внимания правоохранительных органов в рамках расследования «Ландромата» — крупного канала по отмыванию денег в Европе. По предварительной информации, Магин находится в Израиле.

По версии следствия, Магин имел прямое отношениек деятельности «Ландромата» и был одним из создателей схемы для вывода денежных средств за пределы России. До этого он вместе с соучастниками запустил аналогичную схему в Литве. В Россию они пришли после закрытия прибалтийского канала.

Преступная группа под руководством Магина, известного в криминальных кругах как «Сережа два процента», разоблачили и ликвидировали летом 2013 года. Магину и четырем его сообщникам предъявили обвинения в создании и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) и незаконном создании юридического лица (ст. 173.1 УК).

В 2016 году Пресненский суд Москвы приговорил Сергея Магина и Вадима Рыбальченко к 8,5 годам колонии. В обвинительном заключении говорилось, что участники группировки незаконно обналичили, конвертировали и вывели за границу около 170 млрд рублей, при этом получив от незаконных операций почти 850 млн рублей. В 2019 году Магин был освобожден из исправительной колонии № 6 в поселке Стенькино Рязанской области.

Ранее заместитель председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов заявил, что банки поменяют свое отношение к хищениям денежных средств у клиентов после введения механизмов по поручению президента РФ Владимира Путина, которые будут обязывать банки компенсировать пострадавшим потери. По словам Аитова, вопросы о том, как улучшить механизмы, будут возникать по мере разработки законопроекта, из-за которого могут быть внесены изменения в законодательство.