Главного инженера рудника Пионер арестовали после гибели 13 горняков

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Главного инженера рудника Пионер в Амурской области Дениса Черникова арестовали после происшествия с гибелью 13 горняков, сообщает РИА Новости. Соответствующее решение принял Благовещенский городской суд. Черников обвиняется в нарушении требований безопасности при ведении работ на шахте. Его заключили под стражу до 19 мая.

Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство СУСК России по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Черникова Дениса Юрьевича, обвиняемого в нарушении требований безопасности при ведении работ, сроком до 19 мая, — заявила судья.

До этого под арест был отправлен заместитель начальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора. Его обвиняют в халатности после происшествия на руднике Пионер. Обвиняемый свою вину не признал.

ЧП на руднике Пионер случилось 18 марта. Во время работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, из-за чего 13 сотрудников подрядной организации оказались заблокированы под землей. Спасательная операция продолжалась в течение двух недель. 1 апреля поиски горняков были прекращены из-за риска повторного обвала. Рабочих признали погибшими.