Главное управление розыска поможет искать убийц Татарского Сотрудники ГУУР МВД РФ отправились в Петербург для работы по делу об убийстве Татарского

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России отправились в Петербург для работы по делу об убийстве военкора Владлена Татарского, сообщает пресс-служба МВД. Они должны будут помочь сотрудникам ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установить и задержать причастных к организации взрыва в кафе.

Раскрытие преступления взяло на контроль руководство министерства.

Взрыв в кафе на Университетской набережной произошел вечером 2 апреля. В результате погиб сам Татарский и 16 человек пострадали. Telegram-канал Mash сообщал, что бомбу на встречу с военкором пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку и подарила Татарскому.

Как заявил источник РИА Новости, перед тем, как зрительница подарила бюст Татарскому, его осмотрели. Кроме этого, он подчеркнул, что девушку знали.

Члены дискуссионного клуба «Кибер Z фронт», которые организовывали встречу военкора Владлена Татарского с его сторонниками в кафе в Петербурге, принесли соболезнования всем родным и близким погибшего. Они сообщили, что пытались обеспечить безопасность в помещении, но предпринятых мер оказалось недостаточно.