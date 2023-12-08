«Главное — безопасность»: в «Острове мечты» запустят новые аттракционы Техдиректор парка развлечений Кондратьев рассказал NEWS.ru про сюрпризы которые ждут вскоре посетителей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

До конца декабря в парке «Остров мечты» откроются сразу восемь новых аттракционов. Среди них и экстремальные, и семейные. Технический директор парка Михаил Кондратьев рассказал NEWS.ru, как они устроены, насколько безопасны и переплюнул ли российский парк знаменитый на весь мир «Диснейленд».

«Странствующий цирк устроил карнавал»

— Михаил, в прошлом году «Остров мечты» заявил о расширении парка развлечений в два раза. Тогда перед Новым годом открылись аркадный центр и детский игровой клуб. Расскажите, что вы открываете в этом году?

— Действительно, площадь парка увеличилась практически в два раза. Теперь мы ее заполняем. Пространство, которое раньше предназначалось под ретейл, мы решили насытить активностями: механическими и интерактивными аттракционами, шоу, ресторанами, кафе и аркадами. В этом году мы на новой площади открываем шесть новых механических аттракционов и еще два, скажем так, на старой территории, в зоне «Маугли в стране динозавров». Новая зона называется «Под куполом», она посвящена странствующему цирку, который приехал к воротам города и устроил карнавал, ярмарку. Это очень атмосферное пространство с яркими, колоритными образами. На мой взгляд, очень удачная концепция.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Технический директор парка Михаил Кондратьев

— Расскажите подробнее о новых аттракционах.

— Основная категория — это все-таки семейные аттракционы. Откроем и несколько экстремальных. Мы стараемся держать баланс между семейными, экстремальными и детскими. Прямо на входе, в новой зоне, мы завершили установку трех аттракционов, сейчас проходит этап пусконаладки и обучения. Первый — «Вольт» — скамья с сиденьями, которая поднимает и опускает гостей на высоту 6 метров. Это семейный аттракцион, чтобы «размяться». «Вольт» — классика, проверенная годами, отлично тематизирован под нашу концепцию.

Следующий аттракцион маятниковый — «Веселая гавань». Он чуть поспокойнее нашего «Молота судьбы»: это десятиметровая ладья, раскачивающая гостей вперёд, отклоняющаяся на 65 градусов по вертикали.

А еще в новой зоне мы монтируем монорельс. Он находится на высоте около 9 метров, а его протяженность — более полукилометра. По нему с небольшой скоростью будут двигаться 16 машинок, в каждой по четыре человека. Это обзорный аттракцион, чтобы посетители могли посмотреть сверху на новую зону, проехать через площадь «Москва» над поющими фонтанами и Венецианской каруселью. В самих машинках монорельса внутри есть педали: при желании можно будет чуть-чуть поднажать и увеличить скорость до определенного лимита. Подобный интерактив, позволяющий гостям влиять на работу аттракциона, очень популярен.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

— А машинки не столкнутся?

— Нет, там есть специальная система безопасности. Трек разделен на участки: пока на участке находится одна машинка, вторая не сможет на него заехать. Кроме того, в передней части машинки находится дублирующая система безопасности: оптические датчики, контролирующие расстояние до объекта спереди.

— Какие еще аттракционы появятся в парке?

— Еще три аттракциона — экстремальные. Один из них — «Красная башня» — находится прямо в центре нашей новой зоны. По сути, это цепочная карусель, но она вращается на высоте 30 метров. Уникальность этого аттракциона в первую очередь в том, что больше нигде нет такой высокой карусели, стоящей внутри помещения. И еще башня находится под стеклянным куполом.

Два других аттракциона — «Бешеный танец» и «Мельница». Первый тоже классика, но модернизированная, соответствующая всем современным стандартам. Шестнадцатиметровый диск под наклоном вращаетcя сам, вращает четыре вращающихся модуля, на каждом из которых по четыре вращающихся двухместных кабинки. Настоящий «Бешеный танец»!

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

И на сладкое оставил аттракцион под названием «Мельница». Подобные производятся более 20 лет, но этот аттракцион был усилен и модернизирован, это по-настоящему модель 2023 года. В нем были полностью переработаны под современные стандарты безопасности и эргономики сиденья, была полностью переработана гидравлическая система. Аттракцион получил настоящий апгрейд, в такой версии у нас он установлен первым в мире. Центральная ось «Мельницы» при погрузке находится в горизонтальном положении, при запуске она поднимается практически вертикально, начинает вращаться вокруг своей оси и вращать шесть лопастей, на которых расположены модули с гостями. Гондолы, конечно же, тоже вращаются, причем под силой тяжести, поэтому в зависимости от рассадки гостей каждый цикл будет чуть-чуть иным.

— Еще два аттракциона откроются в уже полюбившейся посетителям зоне «Маугли», верно?

— Да. Это «Лава» — семейный аттракцион, рассчитанный на 12 человек. Две его «лапы» вращаются в разные стороны, раскачивая и поднимая ряд из шести сидений на высоту до 10 метров. А второй — «Вихрь в джунглях». Это специальная железнодорожная система, спроектированная так, что четыре вагонетки с четырьмя пассажирами в каждой будут менять направление и скорость движения.

— Уже назначена дата открытия аттракционов для посетителей?

— Мы планируем запустить их до Нового года, поэтому в январские праздники уже точно можно будет их все протестировать.

«Главный приоритет — безопасность»

— Как вы выбираете аттракционы?

— Самый главный приоритет всех наших аттракционов и всех производителей, с которыми мы работаем, это безопасность. Мы не рассматриваем производителей, которые только-только начинают работать. Мы сотрудничаем только с теми, кто уже десятки лет на рынке. Еще смотрим, конечно же, на пропускную способность, надежность, скорость, степень биомеханического воздействия — много разных параметров. Мы очень внимательно относимся к обратной связи от гостей. Спустя полтора года после открытия парка, в 2021 году, мы добавляли сразу четыре аттракциона для малышей, потому что многие посетители просили нас об этом. Сейчас потребность в подобных аттракционах мы практически закрыли.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

— Ваши аттракционы российского производства?

— Ни один из аттракционов, которыми мы устанавливаем, не российский. Я бы пока не хотел упоминать конкретные страны и производителей, но это не Россия, не страны СНГ и не Китай.

— А как проверяете аттракционы на безопасность?

— В первую очередь любой новый аттракцион обязательно проходит процедуру сертификации, постановки на учёт и технического освидетельствования. Мы не можем просто купить его, поставить, смонтировать и запустить. Специально аккредитованные органы по сертификации не выдадут разрешение, пока не убедятся, что аттракцион полностью безопасен и соответствует всем нормам евразийского 38-го технического регламента. Только после процедуры декларирования или сертификации аттракцион может быть поставлен на учет в органах Гостехнадзора. Если вы пройдетесь по парку, то увидите на каждом аттракционе таблички с QR-кодами. По сути, это как госномера автомобиля.

Кроме того, есть процедура обязательного ежегодного технического освидетельствования, без прохождения которого эксплуатация аттракциона невозможна.

— В промежутке между этим как контролируете исправность?

— У каждого аттракциона, в зависимости от его сложности, есть четкий график проведения технического обслуживания. Система электронного планирования автоматически формирует заказ-наряды технической команде: это совершенно разные объемы работ, которые проводятся ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода и в год. И фактически каждую ночь, перед тем как парк запускается, проводится техобслуживание. Аттракцион, не получивший очередную галочку, не будет передан в эксплуатацию.

— «Остров мечты» работает круглый год. Это значит, что установленные здесь аттракционы быстрее изнашиваются, верно?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

— Тут есть нюанс. Да, мы работаем 365 дней в году, но на аттракционы нет воздействия влаги, ветра, перепада температур. Из-за высокой интенсивности использования аттракционов мы ведем очень четкий контроль за графиком технического обслуживания, закупкой и логистикой запчастей. Мы делаем все возможное, чтобы все аттракционы были доступны всегда, но некоторые процедуры по технобслуживанию не могут быть начаты и закончены в рамках одной ночи. В целом это сложная и интересная задача, с которой мы, как мне кажется, отлично справляемся: средний показатель доступности аттракциона на протяжении всего года — выше 96%.

— По регламенту раз в 10 лет аттракционы нужно капитально ремонтировать. У вас этот срок меньше из-за ежедневной работы?

— Нормативный срок службы аттракциона устанавливается производителем: иногда это временной период, а иногда — количество запусков/циклов. Но в любом случае все обозначенные производителем рамки, в которых аттракцион может работать, соблюдаются неукоснительно. Это контролируем и мы сами, и сертифицирующая организация в ходе ежегодного технического освидетельствования. Пока ни по одному аттракциону сроки не подошли, все оборудование у нас новое. Но когда это произойдет — все необходимые процедуры будут выполнены.

«Строим зоны, в которые хочется вернуться»

— С новыми аттракционами были сложности в установке?

— Эксцессов не было. Но важно понимать, что суммарно проектирование новой зоны занимает даже не несколько месяцев, а больше года. Прежде чем аттракцион приедет к нам, и мы его смонтируем, подключим, проведем пуско-наладочные работы, обучим персонал, вызовем экспертов для приемки, есть огромный пласт работ. Это разработка концепции, выбор аттракционов. После запускаются непосредственно проектные работы, которые включают в себя много стадий. Первая — разработка проекта фундаментов для установки новых аттракционов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Параллельно с этим ведется подготовка всех инженерных сетей: электрических, противопожарных систем, вентиляции. И последний этап, но не по важности, это проект декораций, ограждений, регулировка потоков гостей: как кто входит, где люди будут ждать посадки на аттракцион, что они будут видеть. На примере монорельса — мы специально делали облет траектории пути монорельса квадрокоптером, чтобы понимать, что и с какой точки что будет видно нашим гостям. Где-то потребовалось перенести часть ранее установленных декораций, где-то — провести локальный ремонт, в каких-то местах — изменить траекторию пути монорельса. Нам очень важен такой подход, потому что именно так строится пространство, в которое хочется вернуться, где классно находиться самому, хочется позвать друзей, близких, семью.

— А сколько человек работает над полным циклом по запуску нового аттракциона?

— Включая подрядчиков, это несколько сотен людей. За тысячу мы, наверное, еще не перевалили, но если говорить обо всем парке, не только о новой зоне, наверное, близко к тысяче. Но нам важен именно такой подход, потому что именно так строится зона, в которую хочется вернуться, где классно находиться самому, хочется позвать гостей, семью.

«Рынок тематических парков в России в зачаточном состоянии»

— «Остров мечты» называют московским «Диснейлендом». Возможно ли такое сравнение?

— Лично я никогда не проводил этой параллели, но «Остров мечты» действительно многие так называли. Я не думаю, что это хоть сколько-то оправданно, потому что очень много различий, которые не позволяют сравнить эти парки в прямом смысле. Рынок тематических парков в России в принципе находится в зачаточном состоянии. А «Диснейленд» работает с 1960-х годов. Но Дисней родоначальник в том смысле, что он придумал бездушное железо и механические крутилки упаковать в историю, которая будет интересна всем — и детям, и взрослым. И неважно, сколько ты поставишь железяк, важно то, как ты расскажешь историю.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

— Кто ваши конкуренты в России?

— Прямых конкурентов у «Острова мечты» нет, но есть проекты, активно развивающиеся год за годом. Мы с искренним интересом следим за ними. Например, за «Сочи-парком».

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