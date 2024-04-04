Главная сваха РФ рассказала, почему дамы постарше выбирают мужчин помладше Телеведущая Сябитова: никто не хочет жить со стариками

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Роза Сябитова

В шоу-бизнесе можно часто увидеть союз зрелой женщины и молодого мужчины, дамы в этом вопросе отталкиваются от психологической тенденции, рассказала Пятому каналу телеведущая и главная сваха России Роза Сябитова. По ее словам, женщины в возрасте руководствуются теми же причинами, что и мужчины, которые хотят видеть рядом с собой девушку помладше.

Все одинаково, разницы нет, никто не хочет со стариками жить, — объяснила Сябитова.

Все станет понятно, когда появится ответ, зачем такие отношения молодым людям, добавила сваха. Намного понятнее, почему такой выбор делают дамы бальзаковского возраста, а не их юные спутники.

Все очень индивидуально, кому-то нужны мозги зрелого человека, интеллект имеется в виду, кому-то, может быть, материальное, кто-то хочет почувствовать себя ребенком, потому что психологические проблемы. Вариантов много, — подчеркнула телеведущая.

Ранее сваха дала совет желающим выйти замуж россиянкам. По словам Сябитовой, женщины должны понять, зачем они этого хотят, и только после этого стоит определиться с местом поиска будущего супруга. Если перед женщиной стоит цель обеспечить себе как можно больше счастливых дней, то искать нужно простого парня, считает знаменитость.