Всё о главной новогодней ели страны. Инфографика

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

22 декабря посетители Кремля смогут увидеть главную новогоднюю ель страны. Дерево уже доставили на 30-метровом фургоне из поселка Фряново Щелковского городского округа. Скоро его установят на Соборной площади Кремля и нарядят. Для украшения дерева обычно используют около 1500 гирлянд, бус и игрушек и около 60 светодиодных шаров.

Высота главной ели страны в этом году составила 25 метров, диаметр ее ствола — 60 сантиметров. Дереву 84 года, а размах его ветвей — 10 метров.

За право красоваться на Соборной площади Кремля в этом году боролись 30 деревьев, хотя обычно конкуренция выше: главную ель страны, как правило, выбирают из большего числа претендентов — от 50 до 70.

Главную ель России на Соборной площади Кремля ставят уже 24 года подряд, при этом уже 16 лет подряд дерево для этих целей срубают именно в Московской области. Ель отбирают по строгим критериям: она должна быть не ниже 25 метров высотой и не старше 120 лет.