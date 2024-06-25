Главная цель террористов: как жил убитый боевиками отец Николай из Дербента

Фото: AP/TASS

Сотрудник СК во время следственных мероприятий в православной церкви, пострадавшей от нападения боевиков. 23 июня 2024 года в Дербенте и Махачкале

Протоиерей Николай Котельников был одной из главных целей террористов, которые устроили синхронное нападение на Махачкалу и Дербент 23 июня. Как он жил и как погиб, могут ли его объявить мучеником за веру?

Как убили протоиерея Николая Котельникова

Источники «Известий» и Telegram-канала SHOT рассказали, что террористы из Махачкалы и Дербента планировали нападение около месяца: подготовка началась еще в середине мая. В день теракта боевики координировали свои действия в закрытом чате на шесть человек.

Настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте отец Николай (Котельников) стал одной из главных целей террористов. Его фотография была закреплена в их чате.

«Заскочили, убили охрану. Потом зашли в дом, выстрелили в батюшку. Подожгли дом, а потом церковь», — рассказала вдова отца Николая.

Священника убили не в храме, а в его доме, расположенном рядом с церковью. После атаки в соцсетях распространились слухи, что убийство якобы было ритуальным и что отцу Николаю перерезали горло или даже отрезали ее на манер казней, которые устраивали террористы «Исламского государства» (организация признана террористической, деятельность в РФ запрещена).

Эти слухи утром 24 июня опроверг Telegram-канал Telmanfm: священник погиб от пулевого ранения. Это подтвердила «Известиям» взрослая дочь священника Ольга Лобова, ее отца убили выстрелом в голову.

Фото: AP/TASS Портрет настоятеля церкви Покрова Пресвятой Богородицы протоиерея Николая Котельникова

Что известно о его жизни, почему он был известен в Дагестане

Николай Котельников переехал в Дагестан со Ставрополья в 1980-х годах. Помимо службы в церкви, он преподавал в воскресной школе уроки православия и Закон Божий. Ему было 66 лет, у священника остались жена, трое детей и внуки. Кроме того, он был духовником Махачкалинской и Бакинской епархий.

Супруга погибшего настоятеля Валентина рассказала, что отец Николай в последнее время уже не служил, поскольку перенес инсульт и с трудом ходил. В Дербенте они жили уже 46 лет, все местные жители уважали батюшку, и никто не желал ему зла, уверена женщина. Ряд СМИ указывал, что отец Николай на протяжении своей службы получал угрозы от местных жителей.

«Это был удивительный человек. Он пережил вторую чеченскую войну и благословлял наших солдат. Он был очень умным, достойным и убежденным в вере человеком. Умел донести эту убежденность до прихожан и всех, кто приходил в церковь. Любой мог с ним запросто пообщаться», — рассказал «Известиям» житель Дербента Владимир.

Политик Олег Царев напомнил, что в Дербенте есть памятник братству трех религий, где за столиком сидят раввин, православный священник и мулла.

«У каждой фигуры есть реальный прототип, так вот священник в центре композиции — убитый сегодня террористами отец Николай Котельников. Он был одним из символов межрелигиозного мира в Дагестане», — пишет Царев.

Иеромонах Иоанн (Анисимов), настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в дагестанском Каспийске, который хорошо знал убитого отца Николая, рассказал, что Котельников пользовался уважением и любовью у духовенства всех дагестанских традиционных конфессий.

«Он был незлобивый, простой очень человек, как ребенок. Какая у него была вера — такое было и его служение», — заявил священник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Признают ли убитого в Дербенте священника мучеником за веру

В СМИ начали появляться предположения, что отец Николай может быть канонизирован как современный православный мученик за веру.

«С учетом служения отца Николая, всей его жизни и обстоятельств его смерти, можно предположить, что Церковь потеряла святой жизни человека. Конечно, это будет не сегодня и не завтра решаться, но у меня такое предчувствие, что он может быть канонизирован как мученик за веру», — заявил «Российской газете» религиовед Роман Силантьев, который лично знал священника.

Зять погибшего отец Петр Гриценко рассказал KP.RU, что духовником отца Николая был отец Петр Сухоносов, тоже закончивший жизнь мученической смертью на Кавказе: его захватили боевики Арби Бараева в 1999 году, тело так и не нашли.

Валентина Котельникова рассказала, что боевики в Дербенте убили отца Николая, когда он попытался помешать им сжечь икону в доме.

Протоиерей Николай как лицо духовного сана может быть признан преподобномучеником. Сайт Московской епархии РПЦ приводит доклад митрополита Ювеналия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, который объясняет главные критерии канонизации. Важнейшим из них остается «чудотворения, совершаемые святым по его молитвам или от честных его останков-мощей». Впрочем, в ряде случаев вместо чудотворений в качестве свидетельства святости может быть признана безупречная добродетельная жизнь или широкое почитание народом.

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