Главком ВМФ Евменов провёл встречу с экипажем крейсера «Москва»

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Политолог Екатерина Шульман (внесена в список СМИ, исполняющих функции иностранных агентов) заявила о желании обжаловать решение Министерства юстиции России о включении её в список СМИ-иноагентов, пишет РБК. По словам политолога, это событие не стало для неё неожиданностью. В данный момент Шульман консультируется с юристами. Она подчеркнула, что не имеет желания судиться, однако хочет узнать, на каких основаниях представители министерства приняли решение о включении её в иноагентский реестр.

Не то чтобы я этого ждала со дня на день. Но сказать, что это очень поразительная неожиданность, тоже, наверное, нельзя <...> Конечно, хочется судиться хотя бы для того, чтобы узнать,...