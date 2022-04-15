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Общество

Главком ВМФ Евменов провёл встречу с экипажем крейсера «Москва»

19:52, 16 апреля 2022
Главком ВМФ Евменов провёл встречу с экипажем крейсера «Москва» Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов Фото: function.mil.ru
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Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов провёл встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе, сообщили в официальном Telegram-канале Министерства обороны. На мероприятии также присутствовали командующие Черноморским флотом. По ходу встречи Евменов заявил, что весь экипаж крейсера продолжит служить в ВМФ.

Адмирал Николай Евменов довёл экипажу крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в Военно-Морском Флоте. Традиции гвардейского ракетного крейсера «Москва» будут бережно сохранены и продолжены, как это во все времена было принято в Военно-Морском Флоте, — сказано в сообщении.

Экипаж ракетного крейсера «Москва», затонувшего в Чёрном море, доставили в Севастополь 15 апреля.

Вечером 14 апреля Минобороны России сообщило, что флагман Черноморского флота крейсер «Москва» затонул во время буксировки. По данным ведомства, он потерял остойчивость из-за значительных повреждений после детонации боезапаса, а также из-за штормового волнения. Отмечается, что никто в результате инцидента не пострадал, в настоящее время продолжаются работы по установлению причин произошедшего.

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