Главе СК доложили об уголовных делах после незаконных митингов

https://static.news.ru/photo/d1b6b796-6572-11eb-a94d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложили о результатах доследственных проверок и уголовных дел, возбуждённых после несанкционированных акций протеста в российских городах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель СК России заслушал ход и результаты доследственных проверок и уголовных дел, связанных с противоправными действиями лиц в ходе несанкционированных мероприятий, прошедших в ряде городов России 23 и 31 января 2021 года, — говорится в сообщении на сайте СК.

Руководители главков СК по Москве, Санкт-Петербургу и следственного управления по Волгоградской области доложили Бастрыкину о находящихся у них в производстве уголовных делах, а также о задержанных в ходе протестных акций несовершеннолетних. Они отметили, что следователи изучают личности фигурантов уголовных дел, также их характеристики.

Александр Бастрыкин подчеркнул, что необходимо установить не только обстоятельства совершённых ими преступлений, но и проанализировать причины, побудившие подозреваемых и обвиняемых к противоправным действиям, — отмечается в сообщении.

23 и 31 января в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального по всей стране прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более пяти тысяч человек, в том числе 80 несовершеннолетних.

Как сообщал NEWS.ru, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил о недопустимости использования детей в политических целях путём вовлечения их в участие в несанкционированных митингах.