Главе ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову исполнилось 70 лет

Основатель и бессменный президент нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов отмечает 70-летие. Он родился 1 сентября 1950 года в посёлке Степан Разин (ныне пгт. Бакиханов) Сабунчинского района Баку. Как рассказывал сам Алекперов, уже в последних классах школы он принял решение стать нефтяником и связать свою жизнь с добывающей отраслью. И для этого были все возможности. Именно Азербайджан являлся первопроходцем в Российской империи в добыче и обработке нефти.

Вагит Алекперов окончил Азербайджанский институт нефти и химии, после чего стал работать оператором по добыче сырья на предприятии «Каспморнефть». В 1970-х по работе он переезжает в Сибирь, где в 1987-м получает пост гендиректора «Когалымнефтегаза». Его деятельность и достижения заметили в Москве, после чего в 1990-м ему предложили должность замминистра нефтяной и газовой промышленности СССР.

Благодаря своему опыту, связям и весу в нефтянке в 1993 году Алекперов основывает компанию «ЛУКОЙЛ», которая буквально возродила нефтяную отрасль, пострадавшую от экономических потрясений 90-х годов.

Сейчас ЛУКОЙЛ — крупнейшая нефтяная компания, уступающая по объёму добычи лишь Роснефти, а по размерам доказанных запасов углеводородов она являлся одним из мировых лидеров.