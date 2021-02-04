Главе «Альянса врачей» предъявили обвинение в нарушении санэпидправил

https://static.news.ru/photo/64ad4e98-66f9-11eb-bf85-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет предъявил обвинение руководителю «Альянса врачей» Анастасии Васильевой по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе незаконной акции протеста в центре Москвы. Об этом журналистам рассказал её адвокат Дмитрий Джулай.

Она не признает вину и считает обвинение бредом. Анастасия не призывала никого выходить и уж тем более не призывала выходить больных и заразных людей. Она не несёт ответственности за действия лиц, которые вышли и нарушили санитарные нормы, — цитирует защитника РИА Новости.

Он добавил, что судебное решение о назначении домашнего ареста его подзащитной уже обжаловано. Также Джулай обратился к суду с просьбой изменить место его отбывания. В настоящее время, по словам адвоката, Васильева находится не по месту жительства с детьми, а по месту регистрации с посторонними людьми, которые против её нахождения в квартире.

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции 23 января в Москве в поддержку Алексея Навального. Ранее по этому делу под домашний арест была отправлена Любовь Соболь. Такая же мера пресечения была назначена участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной, брату политика Алексея Навального Олегу и координатору московского штаба Навального Олегу Степанову.

Как сообщал NEWS.ru, следствие предъявило обвинение юристу Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом) Любови Соболь в нарушении санитарно-эпидемиологических норм при участии в несанкционированном митинге в Москве 23 января.