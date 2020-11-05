Главархив Москвы запустил «Бессмертный эшелон» в поездах МЦД

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Главархив столицы РФ дал старт проекту «Бессмертный эшелон» в поездах Московских центральных диаметров (МЦД), передают власти мегаполиса. С 4 ноября в вагонах начали показывать уникальные архивные фото военных лет.

В центре внимания оказалась битва за Москву — одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны. В период с конца октября до начала ноября 1941-го немецко-фашистские захватчики были в 70–100 км от центра мегаполиса.

Позже их отбросили за пределы Подмосковья — к концу апреля 1942-го, передаёт телеканал «Москва 24». Накануне Главархив презентовал проект «Москва — с заботой об истории» к 75-летию Победы. Его реализуют в виде виртуального музея.

Как писал NEWS.ru, российский суд впервые признал геноцид советского народа нацистами. Решение вынес Солецкий районный суд Новгородской области.

Речь идёт о расправах над жителями деревни Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году. Прокуратура установила, что нацисты создали «тайлькоманду» численностью более 20 человек, которой руководили офицеры — немцы и австрийцы. Её главной задачей были убийства мирных жителей.