Главам силовых органов выплатят крупную премию

https://static.news.ru/photo/eb128e4c-4063-11eb-bfbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Руководители МВД в российских регионах получат новогодние премии не ниже прошлогодних — около 350 тысяч рублей. Полицейские более низкого ранга, оставшиеся без премии ко Дню полиции, получат деньги «соразмерно результатам работы».

Руководителям органов МВД в субъектах РФ приказом министра назначена премия в размере не менее прошлогоднего — порядка 350 тысяч рублей, — рассказал журналистам Ura.ru анонимный источник в правоохранительных органах.

По его словам, весь рядовой состав МВД получит премии, однако это будут самые маленькие выплаты. Пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых ответил на эту информацию шуткой.

Накануне Нового года принято, что все, и взрослые, и дети пишут письма деду Морозу и загадывают желания. А уж кому какой сюрприз он преподнесёт — это знает только Дед Мороз, — сказал он.

Ранее, как писал NEWS.ru, в МВД сообщили, что в предстоящие новогодние праздники рост количества преступлений не предвидится. Как добавили в министерстве, ведомственной статистикой не предусмотрен сбор данных о преступлениях граждан в костюме Деда Мороза.