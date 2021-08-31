Глава Железноводска назвал туристов «озабоченными неудачниками» в ответ на критику ситуации в городе и заявил, что продолжит общение с подписчиками в том же тоне в случае провокаций.



Глава городской администрации Евгений Моисеев в своём Instagram попросил жителей и туристов выбрать лозунг для Железноводска как лучшего велосипедного курорта и предложил вариант «радость между ног». В комментарии к посту одна из туристок заявила, что город потерял для неё свою привлекательность из-за «орущих недомузыкантов» и бесящейся под них «фиолетовоголовой быдломолодёжи». В ответ Моисеев назвал её «озабоченной и потерянной душой» и рекомендовал обходить город стороной, поскольку в нём «не место озабоченным неудачникам».

Пресс-секретарь Моисеева Лилия Галеева сообщила изданию «Подъём», что глава города намерен и дальше отвечать пользователям в таком же тоне, если они спровоцируют его. По её словам, чиновник лишь процитировал лексику сообщения от анонимного аккаунта, а об открытости главы города «ходят легенды».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за хамство чиновников. В подобных ситуациях им грозит серьёзное взыскание и временная дисквалификация. Закон вводит для государственных и муниципальных служащих санкции за оскорбление в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а при повторном правонарушении — от 100 тысяч до 150 тысяч. Кроме того, чиновников будут дисквалифицировать за такие провинности на год, а при повторном случае — до двух лет.

Закон также корректирует понятие оскорбления, предусматривая, что оно может быть выражено не только в неприличной, но и в иной «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме». Отмечается, что деяние недопустимо в условиях публичности с использованием Интернета или в отношении нескольких лиц.