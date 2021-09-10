Глава Забайкалья проверил работу маршруток и не дождался их на остановке

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов после жалобы школьницы на график маршруток решил его проверить и сам не дождался транспорта. Осипов простоял один час на конечной остановке маршрута № 35. Об этом он сообщил в своём Instagram.

Во время «Прямого разговора» школьница Эвелина пожаловалась губернатору, что каждое утро перед школой приходится по полчаса мёрзнуть на остановке. Губернатор после эфира в 21:00 отправился на конечную остановку 35-го маршрута, и ни одна маршрутка до 22:00 так и не приехала.

Здесь Александр Михайлович (Сапожников, руководитель администрации Читы. — NEWS.ru) находится. Я к нему обращаюсь, чтобы они применяли имеющиеся полномочия и наказывали тех бессовестных людей, которые попали на эти маршруты и ничего не делают, чтобы обслуживать нормальным образом горожан. От этого страдают дети, матери с детьми, пенсионеры и так далее, — сказал Осипов в видеообращении.

Ранее эксперты компании «Росгосстрах» сообщили, что загородные маршрутки являются самым опасным общественным транспортом. Более тяжёлые травмы и даже гибель пассажиров связаны с тем, что на загородных маршрутах выше скорость движения.