Глава Забайкалья назвал ошибкой публикацию обложки польского журнала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что по ошибке опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» обложку польского журнала Wprost, пишет «МК в Чите». По словам главы региона, его смутило то, что картинку ранее публиковал у себя писатель Захар Прилепин.

Картинка попалась в Сети, в том числе у Захара Прилепина. Узнав о том, что она впервые была опубликована не у нас, я, естественно, тут же ее убрал. Но главная наша мысль в том, что мы едины с нашими военными и наша связь неразрывна, — заявил глава региона.

Речь идет об обложке за авторством Павла Кучинского, на которой нарисованы рождественская елка и склонившие головы женщина с детьми за столом. Стол превращается в окоп, в котором находятся двое мужчин в военной форме. Польский журнал Wprost опубликовал рисунок в номере за 19–25 декабря 2022 года. Одной из статей номера стал материал о потерях Украины во время специальной военной операции под названием «Новое измерение пустого места за столом».

Осипов опубликовал рисунок 24 декабря и подписал: «Точно отражает то, как сегодня должен чувствовать каждый из нас».

Ранее экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден опубликовал в Twitter шутливую картинку про тех, кто винит в политических неудачах «российских ботов». На ней изображена обложка несуществующей книги под названием «Все, с кем я не согласен, — российский бот».

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