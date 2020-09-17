Глава Ярославской области пообещал полмиллиона за данные об убийце детей

https://static.news.ru/photo/b69ae448-f8dd-11ea-91ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что тот, кто предоставит достоверную информацию о местонахождении подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске, получит награду в размере 500 тыс. рублей.

По его словам, решение выделить средства было принято совместно с сотрудниками УМВД по региону. 15 сентября в Рыбинске мать двух сестёр 8 и 13 лет обнаружила их мертвыми в своём доме. Полицейские возбудили уголовные дела об убийствах, совершенных с особой жестокостью, и изнасиловании. Главным подозреваемым стал сожитель женщины, к которому она переехала с детьми около полутора месяцев назад.

Губернатор назвал случившееся «страшным преступлением» и заявил, что власти «обязаны найти и наказать виновных», передаёт РИА Новости.

Вместе с коллегами из УМВД приняли решение выделить средства в размере 500 тысяч рублей за предоставление достоверной информации, которая приведет к задержанию Молчанова Виталия Алексеевича, — говорится в заявлении главы Ярославской области, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также описал приметы подозреваемого: мужчина 1979 года рождения ростом около 170-175 см, худощавого телосложения, на вид 40 лет. Волосы тёмные, короткие, одет был в красную спортивную куртку с капюшоном, красные спортивные брюки, чёрные кроссовки и серую бейсболку.

Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении этого человека, прошу оперативно откликнуться и помочь следствию, — призвал губернатор.

Ранее NEWS.ru писал о том, что наказание для педофилов нужно ужесточить вплоть до пожизненного заключения. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, комментируя резонансное убийство двух девочек в Рыбинске.