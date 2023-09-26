Глава Якутии заступился за режиссеров Бурнашева и Шадрина Глава Якутии Николаев высказался в защиту фильмов режиссеров Бурнашева и Шадрина

Фото: t.me/aisen_nikolaev

Айсен Николаев

Глава Якутии Айсен Николаев высказался в защиту фильмов «Айта» и «Кандидат» режиссеров Степана Бурнашева и Дмитрия Шадрина, к которым Роскомнадзор и Минкульт выдвинули претензии. Политик в ходе транслировавшейся на YouTube прямой линии рассказал, что смотрел картины, и считает, что авторы не могли снять кино о национализме и нетрадиционных ценностях.

Я со Степаном [Бурнашевым], с Дмитрием [Шадриным] разговаривал по телефону. <...> Сказал, что родная республика всегда с вами, мы вас, своих, не бросаем, будем вас поддерживать, — сказал Николаев.

Он подчеркнул, что знает Бурнашева и Шадрина как патриотов. Николаев выразил надежду на то, что кинодеятели снимут новые фильмы «не менее хорошие, не менее интересные для зрителя», но им следует быть более сосредоточенными и понимать, где и на каких ошибках их могут «подловить», и делать все, чтобы их не совершать.

Картину «Айта» назвали «мощным якутским триллером по мотивам реальных событий». В основе сюжета — таинственная гибель якутской старшеклассницы, в которой начинают обвинять приехавшего в поселок русского по национальности полицейского. Согласно данным из открытых источников, фильм стал самым кассовым в истории якутского кинематографа, собрав в прокате более 26 млн рублей.

Ранее Минкультуры РФ отказалось выпускать в прокат фильмы «Барби» и «Оппенгеймер». Кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что в ведомстве либо не смотрели эти фильмы, либо у них больное воображение, если запретили картину антивоенной тематики и фильм о гетеросексуальных отношениях.