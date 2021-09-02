Глава Якутии попросил «увеличить войска» в «битве за тайгу»

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев попросил увеличить штатную численность лесоохраны. Он назвал её «войсками» в «битве за тайгу», подразумевая борьбу с лесными пожарами. Слова политика передаёт РБК.

Это была очень серьёзная битва, как война. Её уже прозвали «битва за тайгу». Для того чтобы выиграть войну, нам, конечно, нужно увеличивать войска. Мы должны увеличить штатную численность лесоохраны — как федеральной, так и региональной, — заявил Николаев.

Эти меры необходимо принять для предотвращения аномальных лесных пожаров, на борьбу с которыми у региона ушло очень много ресурсов. По мнению Николаева, «Количество людей, которые заняты на пожарах в Якутии, должно исчисляться тысячами», при этом он добавил, что не настаивает на сосредоточении всех специалистов в одной только Якутии. Также он назвал очевидным то, что «якутская „Авиалесоохрана“ должна быть не 200 человек, а, например, 500–600».

Ранее пожарным удалось остановить огонь всего в нескольких километрах от Якутска. Жителей города спасла минерализованная полоса протяжённостью более 70 километров.