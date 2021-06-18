Глава ВШЭ Ярослав Кузьминов призвал коллег вакцинироваться от коронавируса

https://static.news.ru/photo/fa86288a-d063-11eb-8bbd-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Глава Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов призвал коллег вакцинироваться от коронавируса. По словам экономиста, вирус не исчезнет, даже если «крепко зажмуриться» и сказать, что его нет, говорится в обращении ректора на сайте вуза.

Кузьминов приводит в пример Нью-Йорк, где в честь вакцинирования 70% жителей гремел салют. При этом в зарубежных странах претендовать на прививку от COVID-19 могут лишь немногие категории граждан, тогда как россияне имеют возможность прививаться в парках, ТЦ и прочих наиболее доступных местах, но не спешат этим воспользоваться.

Глава ВШЭ сравнивает антипрививочников с аборигенами, которые приводят в своё оправдание аргументы от псевдонаучных до фантастических.

Чего только не приходится слышать — чуть ли не бесплодие наступает от прививок. Хорошо хоть рога не растут. И главный козырь всех противников: вакцина не помогает. Да, так бывает, болеют в лёгкой форме и после прививок. Но вот цифры, накануне опубликованные главврачом Коммунарки Денисом Проценко: из почти 1500 госпитализированных только двое были привитыми, — приводит свой аргумент научный деятель.

Кузьминов уверен, что без вакцинации другого способа выйти из пандемии нет.

За год мы потеряли 10 коллег — их жизни унёс ковид. Никогда в своей истории Вышка не несла таких человеческих потерь. Это настоящая трагедия, — резюмирует Кузьминов, приведя в пример смерть от коронавируса молодого многообещающего студента.

Как сообщалось ранее, на фоне нового подъёма заболеваемости COVID-19 в прессе и соцсетях участились упоминания случаев заражения вирусом после вакцинации. NEWS.ru собрал самые распространённые фейки на этот счёт и объясняет, почему многочисленные слухи и уникальные случаи не повод отказываться от прививки.