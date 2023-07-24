Глава Всероссийского фонда образования призвал отменить платное обучение Глава Всероссийского фонда образования Комков призвал отменить платное обучение в вузах

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В вузах России необходимо отменить платное обучение, заявил президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. В разговоре со СМИ он отметил, что образование граждане Российской Федерации должны получать исключительно бесплатно. Так эксперт отреагировал на информации о повышении цен на обучение в петербургских вузах.

По его словам, систему платного обучения в России внедрил Вашингтон. Комков считает, что это было нужно США, чтобы разрушить всю систему образования внутри государства. Он также подчеркнул, что подобной практики, как в России, нет ни в одной из ведущих стран мира.

Эту систему нам внедрили американцы, для того чтобы разрушить всю систему образования в нашей стране, экономически подсадить нашу систему образования, — заявил эксперт.

Он напомнил, что в США существуют частные высшие учебные заведения, в которых взимается плата за обучение. При этом для граждан страны и жителей штата она является символической.

Министр образования и науки Валерий Фальков ранее заявил, что в этом году государство выделило беспрецедентное количество бюджетных мест в вузах для выпускников российских школ. По его словам, абитуриентам доступны более 600 тысяч мест.