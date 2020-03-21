https://static.news.ru/photo/bb58db56-6c43-11ea-8fd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Староверов призвали обустроить дома «святые углы» для молитвы и не посещать храмы в период распространения коронавируса. Об этом заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Молитесь дома на время пандемии. Когда она закончится, можно вернуться и в храмы, — цитирует его «Интерфакс».

Он добавил, что храм не является единственным местом, где верующие могут молиться и практиковать общинную форму молитвы. Под общиной староверы подразумевают семью с кругом друзей, а муж или жена в той или иной семье являются её главами.

Отмечается, что старообрядческая история и традиция предполагают основную молитвенную деятельность на дому, поэтому в старообрядчестве ещё совсем до недавних пор молитвенные дома, устроенные в домах и квартирах, имели большее значение, чем храмы. Севастьянов рекомендовал верующим устраивать у себя так называемые святые углы, где вешаются иконы с лампадами и где ведётся домашняя служба.

Ранее NEWS.ru писал, что в России сегодня насчитывается около 200 старообрядческих храмов, ещё примерно 60 культовых сооружений староверов есть на территориях Молдавии и Украины. Общая численность старообрядцев в мире составляет порядка 2 млн человек.