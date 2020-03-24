https://static.news.ru/photo/334bdace-6e78-11ea-ad0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vickie Flores/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила два симптома, которые являются наиболее вероятными признаками коронавируса. Как заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, о COVID-19 свидетельствуют осложнённое дыхание с сухим кашлем и высокая температура.

По её словам, если больной не был на заражённой территории, никакие другие симптомы не должны вызывать у него тревогу. К примеру, при коронавирусе редко бывает насморк, передаёт «Политика сегодня».

Согласно последним данным, в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом в 55 регионах. Выздоровели 29 человек.

В мире число заражений превышает 424 тысячи. Выздоровели более 109 тысяч человек, скончались 18,9 тысячи.

Как передавал NEWS.ru, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус 23 марта заявил об ускорении темпов распространения коронавирусной инфекции по планете.