Глава «Вектора» объяснил, почему через год вакцины от COVID-19 не устареют

https://static.news.ru/photo/de8d4684-9253-11eb-afba-96000091f725_660.jpg Фото: epivakcorona.ru

Руководитель центра «Вектор» Ринат Максютов назвал спорными утверждения о том, что вакцины от коронавирусной инфекции могут устареть через год. Он пояснил, что состав препаратов при необходимости редактируется.

Например, для Северного полушария в конце февраля ВОЗ определяет состав вакцин на следующий эпидсезон, и с марта, используя актуализированные штаммы вируса гриппа, начинается производство вакцины, чтобы осенью приступить к массовой иммунизации, — рассказал Максютов журналистам RT.

По его словам, когда появятся штаммы коронавируса, которые будут «ускользать» от иммунитета переболевших и привитых людей, ВОЗ, вероятно, определит их для включения в состав вакцины. После этого препараты могут быть оперативно изменены, при этом не нужно будет проводить расширенные доклинические и клинические испытания. В качестве примера Максютов рассказал о вакцинах против гриппа, которые ежегодно изменяются без проведения дополнительных исследований.

Реальную ситуацию покажет время, — подытожил специалист.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что третья российская вакцина от коронавируса «КовиВак» будет доступна в начале апреля. Сейчас препарат находится на контроле качества.