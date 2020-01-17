https://static.news.ru/photo/5937d360-3916-11ea-99e2-fa163e074e61_660.jpg Валерий Фёдоров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию произвело на россиян в основном положительное впечатление и вызвало надежду, а также чувство уверенности в завтрашнем дне. Об этом сообщил генеральный директор ВЦИОМа Валерий Фёдоров.

По словам руководителя центра, около 34% россиян посчитали, что всё выступление главы государства было интересным, 28% заинтересовала большая часть послания, 16% — только часть, лишь 8% назвали его неинтересным.

У около 22% опрошенных выступление Путина вызвало надежду, у 14% — уважение, ещё у 14% — доверие, у 13% — уверенность в завтрашнем дне, у 9% — гордость. В негативных эмоциях от послания признались 20% респондентов: 6% рассказали о недоверии, 5% — о беспокойстве, 4% — о разочаровании, 3% — о раздражении, 2% — о возмущении и недовольстве.

Впечатление в этом году у 81% позитивное, в прошлом было почти на 30% меньше, — цитирует РИА Новости Фёдорова.

Опрос был проведён 16 января 2020 года, всего в нём приняли участие более 1,6 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, 15 января президент России обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Владимир Путин среди прочего предложил ряд поправок в конституцию и заявил, что она должна иметь приоритет над международным правом. Кроме того, он призвал изменить роль Госсовета в политической жизни и выразил уверенность, что страна должна оставаться президентской республикой.