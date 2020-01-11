Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров рассказал, какую мечту преследовали реформаторы, решив повысить пенсионный возраст в России.
Чтобы не оказалось, что через 10 лет у нас работать некому, зато все только пенсию готовы получать. Вот это была голубая мечта экономистов, какие-то расчёты под неё делались, — пояснил глава ВЦИОМа на радио «Говорит Москва».
Он отметил, что эффект от повышения пенсионного возраста можно будет ощутить не раньше чем через десятилетие. Федоров не исключает, что в ближайшие годы власти могут обсуждать новый поворот в пенсионной реформе. Например, изменить соотношение обязательного элемента и накопительного при начислении пенсионных баллов.
Ранее соцопросы, проведённые в декабре, выявили, что 44% считают важнейшим событием 2019 года последствия изменений в пенсионной системе, писал NEWS.ru. Еще 38% опрошенных важнейшим событием назвали лесные пожары в Сибири, 30% — наводнение в Иркутской области, 29% —
С 2019 года в России повысили пенсионный возраст: до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Раньше планка была на пять лет ниже.
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