https://static.news.ru/photo/a98a13ca-3554-11ea-b212-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров рассказал, какую мечту преследовали реформаторы, решив повысить пенсионный возраст в России.

Чтобы не оказалось, что через 10 лет у нас работать некому, зато все только пенсию готовы получать. Вот это была голубая мечта экономистов, какие-то расчёты под неё делались, — пояснил глава ВЦИОМа на радио «Говорит Москва».

Он отметил, что эффект от повышения пенсионного возраста можно будет ощутить не раньше чем через десятилетие. Федоров не исключает, что в ближайшие годы власти могут обсуждать новый поворот в пенсионной реформе. Например, изменить соотношение обязательного элемента и накопительного при начислении пенсионных баллов.

Ранее соцопросы, проведённые в декабре, выявили, что 44% считают важнейшим событием 2019 года последствия изменений в пенсионной системе, писал NEWS.ru. Еще 38% опрошенных важнейшим событием назвали лесные пожары в Сибири, 30% — наводнение в Иркутской области, 29% — открытие железнодорожной части Крымского моста и 24% опрошенных россиян — события, связанные с российским военным присутствием в Сирии.

С 2019 года в России повысили пенсионный возраст: до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Раньше планка была на пять лет ниже.