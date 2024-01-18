Глава управления ФСБ ушел в отставку после 20 лет в должности РБК: глава управления программ содействия ФСБ Василий Дворников ушел в отставку

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Руководитель управления программ содействия Федеральной службы безопасности генерал Василий Дворников

Руководитель управления программ содействия Федеральной службы безопасности генерал Василий Дворников покинул свой пост, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к ведомству. Собеседник, знакомый с кадровым решением, также подтвердил изданию, что генерал ушел в отставку после 20 лет в должности.

Как стало известно изданию, Дворников ушел на пенсию. Отмечается, что в настоящий момент должность начальника управления временно занимает первый заместитель генерала.

Дворников начал работу на своем посту в 2022 году. До должности главы отдела мужчина был первым заместителем начальника управления ФСБ. Управление программ содействия ФСБ — подразделение спецслужбы, которое, в частности, отвечает за взаимодействие со средствами массовой информации. Центр общественных связей Федеральной службы безопасности входит в состав управления. Специалисты управления занимаются информационным сопровождением деятельности всего ведомства.

Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков ушел в отставку и заявил, что отправляется в зону проведения спецоперации. Политик покинул свой пост после того, как ему вручили медаль «Участник специальной военной операции».