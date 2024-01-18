Руководитель управления программ содействия Федеральной службы безопасности генерал Василий Дворников покинул свой пост, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к ведомству. Собеседник, знакомый с кадровым решением, также подтвердил изданию, что генерал ушел в отставку после 20 лет в должности.
Как стало известно изданию, Дворников ушел на пенсию. Отмечается, что в настоящий момент должность начальника управления временно занимает первый заместитель генерала.
Дворников начал работу на своем посту в 2022 году. До должности главы отдела мужчина был первым заместителем начальника управления ФСБ. Управление программ содействия ФСБ — подразделение спецслужбы, которое, в частности, отвечает за взаимодействие со средствами массовой информации. Центр общественных связей Федеральной службы безопасности входит в состав управления. Специалисты управления занимаются информационным сопровождением деятельности всего ведомства.
Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков ушел в отставку и заявил, что отправляется в зону проведения спецоперации. Политик покинул свой пост после того, как ему вручили медаль «Участник специальной военной операции».