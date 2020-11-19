Глава УФСИН рассказал, какие перспективы ждут Ефремова в колонии

https://static.news.ru/photo/ff9a39dc-2a4c-11eb-a1dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава управления ФСИН по Белгородской области, полковник внутренней службы Игорь Видашев сообщил, что российский актёр Михаил Ефремов 20 дней пробудет на карантине в СИЗО № 3 города Белгорода, куда его доставили на поезде.

В интервью МК.RU он заявил , что 20-дневная изоляция нужна для того, чтобы не спровоцировать рост заражений COVID-19 осуждённых в колонии, куда отправят Ефремова в условиях пандемии коронавируса. По его словам, все необходимые анализы у актёра взяли, Ефремова разместили одного в двухместной камере, о чём артист сам попросил, объяснив это желанием выспаться и отдохнуть в тишине.

По словам Видашева, Ефремов будет отбывать наказание в ИК-4, предназначенной для впервые осуждённых. Именно в этой колонии сидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Глава УФСИН отметил, что если артист готов организовать творческую работу с осуждёнными, закон это не запрещает.

Захочет Ефремов создать целый театр — в рамках закона это возможно, — заявил он.

Видашев рассказал, что в марте из колонии освободится заведующий клубом, поэтому Михаил может занять его место. По словам главы УФСИН, актёра не будут нагружать неподъёмной работой в промышленной зоне в колонии с учётом его возраста и состояния здоровья. Кроме того, при хорошем поведении Ефремова могут перевести в отряд облегчённых условий, пояснил он. Пока же он попадёт в обычный отряд.

ДТП с участием актёра произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. В его крови обнаружили следы наркотиков и алкоголя. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.

Ранее NEWS.ru писал о том, что семья погибшего курьера Сергея Захарова не рассматривает возможность примирения с виновником смертельного ДТП актёром Михаилом Ефремовым. Об этом заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.