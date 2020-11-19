Глава УФСИН рассказал, какие перспективы ждут Ефремова в колонии

Глава управления ФСИН по Белгородской области, полковник внутренней службы Игорь Видашев сообщил, что российский актёр Михаил Ефремов 20 дней пробудет на карантине в СИЗО № 3 города Белгорода, куда его доставили на поезде.
В интервью МК.RU он
По словам Видашева, Ефремов будет отбывать наказание в ИК-4, предназначенной для впервые осуждённых. Именно в этой колонии сидели футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Глава УФСИН отметил, что если артист готов организовать творческую работу с осуждёнными, закон это не запрещает.
Захочет Ефремов создать целый театр — в рамках закона это возможно, — заявил он.
Видашев рассказал, что в марте из колонии освободится заведующий клубом, поэтому Михаил может занять его место. По словам главы УФСИН, актёра не будут нагружать неподъёмной работой в промышленной зоне в колонии с учётом его возраста и состояния здоровья. Кроме того, при хорошем поведении Ефремова могут перевести в отряд облегчённых условий, пояснил он. Пока же он попадёт в обычный отряд.
ДТП с участием актёра произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. В его крови обнаружили следы наркотиков и алкоголя. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.
Ранее NEWS.ru писал о том, что семья погибшего курьера Сергея Захарова не рассматривает возможность примирения с виновником смертельного ДТП актёром Михаилом Ефремовым. Об этом заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.