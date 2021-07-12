Глава УФСБ по Пермскому краю может уйти с должности после стрельбы в вузе

Генерал-майор Виктор Задворный может в октябре уйти с должности главы УФСБ по Пермскому краю. Предполагается, что его ждёт повышение в другом ведомстве. Его место может занять полковник Геннадий Анацкий из Тюмени. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По данным издания, на текущий день Анацкий
К примеру, при Задворном были возбуждены уголовные дела против пермского министра транспорта Алмаза Закиева, экс-министра спорта региона Павла Ляха, а также против начальника УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова. Их обвиняли в превышении должностных полномочий, а Кожевникова — ещё и во взяточничестве.
Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся открыл 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров. В результате стрельбы погибли шесть человек, пострадали 47, включая самого Бекмансурова. Он был госпитализирован, ему была проведена ампутация ноги.
Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов рассказал, что сфера охраны образовательных учреждений по всей России построена на сплошной профанации и откатах, что служит главными причинами трагических событий, которые произошли в Керчи, Казани и Перми.