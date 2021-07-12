Глава УФСБ по Пермскому краю может уйти с должности после стрельбы в вузе

Генерал-майор Виктор Задворный может в октябре уйти с должности главы УФСБ по Пермскому краю. Предполагается, что его ждёт повышение в другом ведомстве. Его место может занять полковник Геннадий Анацкий из Тюмени. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, на текущий день Анацкий занимает должность первого заместителя начальника УФСБ по Тюменской области, и эту должность создали специально для него. Задворный же руководит региональным УФСБ более четырёх лет, и несмотря на стрельбу в ПГНИУ, его работу оценивают положительно.

К примеру, при Задворном были возбуждены уголовные дела против пермского министра транспорта Алмаза Закиева, экс-министра спорта региона Павла Ляха, а также против начальника УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова. Их обвиняли в превышении должностных полномочий, а Кожевникова — ещё и во взяточничестве.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся открыл 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров. В результате стрельбы погибли шесть человек, пострадали 47, включая самого Бекмансурова. Он был госпитализирован, ему была проведена ампутация ноги.

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов рассказал, что сфера охраны образовательных учреждений по всей России построена на сплошной профанации и откатах, что служит главными причинами трагических событий, которые произошли в Керчи, Казани и Перми.