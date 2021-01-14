Глава Удмуртии подарил Путину упаковку мёда

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Глава Удмуртии Александр Бречалов отправил в подарок президенту России Владимиру Путину сотовый мёд, произведённый на сельскохозяйственном микропредприятии в Каракулинском районе.

Направил вам упакованный сотовый мёд. Особенность его в том, что производит его микропредприятие, которое находится в деревне Вятское. Два брата при поддержке Минсельхоза РФ и команды Удмуртии смогли реализовать свой проект. И 2,5 тонны мёда в таких упаковках отправились в Швейцарию, — рассказал губернатор на встрече с главой государства, которая прошла в режиме видеосвязи.

По его словам, в Удмуртии имеется возможность не только для крупного и среднего бизнеса, но и для микро- и малого бизнеса завоёвывать новые рынки сбыта. Продукцию местных сельхозпроизводителей покупают в Соединённых Штатах, Германии, Австрии, Швейцарии, Китае и странах СНГ, передаёт РИА Новости.

Бречалов добавил, что один из лидеров в агропромышленном комплексе агрохолдинг «КОМОС» не только стал экспортировать мороженое и молоко в Китай, но также и мясо в Монголию. В настоящее время регион вынашивает планы по экспорту куриного яйца в Саудовскую Аравию.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон отправил российскому коллеге Владимиру Путину вино собственного приготовления в качестве подарка на день рождения. Додон пояснил, что вручить подарок Путину в ходе саммита в Туркмении, как планировалось ранее, возможности нет. Привезти вино в Ашхабад оказалось проблематично, поскольку президент Молдавии летает обыкновенными рейсами, а не спецбортом.

В начале 2000-х годов во время посещения Путиным Кишинёва ему подарили несколько сотен бутылок раритетных вин, хранящихся в знаменитых подвалах Крикова. В 2017 году Додон преподнёс российскому президенту несколько бутылок из этой коллекции, писал NEWS.ru.