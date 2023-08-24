Глава турфирмы назвал минимальную стоимость поездки на юг России осенью Глава турфирмы Ромашкин: минимальная цена поездки на юг России составит 40 тысяч

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В бархатный сезон цены на пляжные направления снижаются довольно быстро, рассказал NEWS.ru генеральный директор турфирмы Сергей Ромашкин. По его словам, стоимость туров на сентябрь упала на 25%. При этом самыми популярными направлениями у туристов по-прежнему остаются Краснодарский край и Крым.

Бархатный сезон наследует тренды лета, и популярными направлениями у туристов остаются Краснодарский край и Крым. В Крыму цены ниже, чем в Краснодарском крае, на 12–15%. Из более близких направлений к столице сэкономить не получится, потому что Подмосковье считает сентябрь таким же прекрасным месяцем для путешествий, как и август. И поэтому цены там практически не снижаются, максимум на 3–5%, — рассказал Ромашкин.

Эксперт отметил, что минимальная стоимость поездки будет зависеть от выбранного направления и транспортной доступности.

Если говорить о минимальной цене поездки на юг России, то неделя в Сочи, например, в трехзвездочном отеле обойдется примерно в 40 тыс. рублей. При этом в Анапу сейчас можно добраться только поездом или на машине, здесь можно уложиться в 20 тыс. рублей за неделю отдыха. С учетом поездки на поезде минимальная цена составит 32–34 тыс. рублей, — добавил Ромашкин.

Ранее тревел-блогер Евгения Друкер назвала Абхазию и Турцию лучшими направлениями для отпуска осенью. По ее словам, также можно рассмотреть поездку на Балтийское море, где в начале осени еще сохраняется теплая, комфортная погода.