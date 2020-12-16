Глава «Трезвой России» считает необходимым возвращение вытрезвителей

Вытрезвители являются социально необходимой мерой, заявил руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев. Так он отреагировал на возможное возвращение вытрезвителей в 2021 году.
По его мнению, в больницах вместе с пациентами не должны лежать те, кто просто выпил слишком много алкоголя.
Болен — в больницу. Пьян — в вытрезвитель. <...> Вытрезвители это социально необходимая мера, которую сегодня нужно реанимировать, — отметил общественник
При этом Хамзаев уточнил, что речь идёт не о советском опыте, а об успешной международной практике. Он пояснил, что имеет в виду «своего рода социальные транзитные центры», которые буду помогать гражданам выйти из тяжёлой ситуации, в том числе запоя.
Глава «Трезвой России» добавил, что пребывать в подобных центрах должен тот, кого забирают с улиц «в стельку»,
Как писал NEWS.ru, ранее академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко сообщил, что система вытрезвителей должна быть возвращена, при этом такие учреждения должны быть платными.
Госдума приняла в первом чтении в ноябре 2019 года законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей. Летом профильный комитет по федеративному устройству рассмотрел инициативу и рекомендовал принять её во втором чтении, однако на рассмотрение палаты она не была вынесена. Проект предполагал вступление в силу с 1 января 2021 года.