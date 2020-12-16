Глава «Трезвой России» считает необходимым возвращение вытрезвителей

https://static.news.ru/photo/5b16d2ee-3f91-11eb-b381-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Вытрезвители являются социально необходимой мерой, заявил руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев. Так он отреагировал на возможное возвращение вытрезвителей в 2021 году.

По его мнению, в больницах вместе с пациентами не должны лежать те, кто просто выпил слишком много алкоголя.

Болен — в больницу. Пьян — в вытрезвитель. <...> Вытрезвители это социально необходимая мера, которую сегодня нужно реанимировать, — отметил общественник

При этом Хамзаев уточнил, что речь идёт не о советском опыте, а об успешной международной практике. Он пояснил, что имеет в виду «своего рода социальные транзитные центры», которые буду помогать гражданам выйти из тяжёлой ситуации, в том числе запоя.

Глава «Трезвой России» добавил, что пребывать в подобных центрах должен тот, кого забирают с улиц «в стельку», передаёт телеканал «360».

Как писал NEWS.ru, ранее академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко сообщил, что система вытрезвителей должна быть возвращена, при этом такие учреждения должны быть платными.

Госдума приняла в первом чтении в ноябре 2019 года законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей. Летом профильный комитет по федеративному устройству рассмотрел инициативу и рекомендовал принять её во втором чтении, однако на рассмотрение палаты она не была вынесена. Проект предполагал вступление в силу с 1 января 2021 года.