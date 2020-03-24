https://static.news.ru/photo/44242e42-6dd7-11ea-a6a2-fa163e074e61_660.jpg Наталия Макаревич Фото: Наталия Макаревич/facebook.com

Глава Тамбова Наталия Макаревич сообщила на своей странице в Facebook, что в настоящее время находится во Вьетнаме и делает всё, чтобы вернуться в Россию досрочно.

По словам чиновницы, она уехала отдыхать во Вьетнам вместе со своей дочерью 16 марта, когда ещё не было никаких ограничений, а через неделю всё резко изменилось. Сейчас она находится в маленькой деревушке в 4,5 часах от ближайшего крупного населённого пункта и соблюдает все меры безопасности относительно пандемии коронавируса.

Опубликовать пост в социальной сети Макаревич пришлось после того, как в Интернете появились слухи о её самоизоляции во Вьетнаме.

Ранее NEWS.ru сообщал об увольнении главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой. Врач скрыла свою поездку в Испанию и отказалась от самоизоляции. В результате женщина была госпитализирована с коронавирусом, а заболевание заподозрили ещё как минимум у 11 человек, контактировавших с ней.