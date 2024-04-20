Глава Союза журналистов отреагировал на гибель военкора Еремина Глава СЖР Соловьев: Союз журналистов России поможет семье военкора Еремина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Союз журналистов России окажет помощь семье погибшего в зоне СВО военкора «Известий» Семена Еремина, рассказал NEWS.ru глава СЖР Владимир Соловьев. Таким образом он отреагировал на новость о смерти корреспондента в результате атаки ВСУ.

Союз журналистов, конечно, окажет помощь семье, — заверил Соловьев.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя гибель Еремина, заявил, что ООН выступает против убийства журналистов. Все подобные случаи должны быть полностью расследованы, подчеркнул он.

До этого сообщалось, что Общественная палата (ОП) России будет ходатайствовать о награждении Семена Еремина орденом Мужества посмертно. Член ОП РФ Александр Малькевич рассказал, что коллеги 42-летнего военкора потрясены произошедшим. Еремин с первых дней спецоперации работал в зоне боевых действий, был автором сильных и пронзительных репортажей, констатировал он.

Военный корреспондент «Известий» погиб от ранений, полученных в результате удара украинского FPV-дрона. Трагедия произошла в районе села Приютного на границе ДНР и Запорожской области. Мужчина попал под огонь при выполнении профессиональных обязанностей — он снимал репортаж. Первый сброс с беспилотника обошелся без последствий, но после второго военкор получил несовместимые с жизнью травмы.