https://static.news.ru/photo/6fd5e178-1f2d-11ea-a3d8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв заявил, что в разных регионах страны зафиксированы более 200 нарушений прав российских журналистов.

Об этом он рассказал в ходе мероприятия в День памяти погибших журналистов, передаёт ТАСС.

Много проблем остаётся у российских журналистов. По нашим данным, в текущем году выявлен 201 случай нарушения прав журналистов, среди них случаи задержания на разнообразных митингах, а также близкие к цензуре случаи, — заявил глава СЖР.

Также Соловьёв напомнил, что в сентябре 2019 года вступил в силу закон о защите журналистов в горячих точках. Он предусматривает компенсации в случае гибели сотрудника редакции или причинения вреда здоровью.

Как ранее писал NEWS.ru, профсоюз журналистов обратился в Следственный комитет (СК) с требованием расследовать нарушения прав работников СМИ сотрудниками МВД и Росгвардии во время акций протеста 27 июля, а также 3 и 10 августа.