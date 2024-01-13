Глава СЖР рассказал, на какие два лагеря делится российская журналистика Глава СЖР Соловьев: российская журналистика поделилась на два лагеря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сейчас в отечественной журналистике произошло четкое разделение, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. По его словам, есть два лагеря: уехавшие из России и работающие на врага, и те, кто остался и работает для страны и для победы.

Сейчас в нашей журналистике произошла четкая дифференциация, четкое разделение на тех, кто уехал за рубеж и откровенно работает на врага, и на тех, кто остался и работает на страну и на победу, — уточнил собеседник агентства.

Соловьев отметил работу военных корреспондентов. По его словам, россияне этой профессии есть во всех горячих точках, хотя этот труд очень опасен.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков критически высказался о статусе ветерана военной журналистики, заявив, что не примет его, если такой появится. Для него это «сомнительная история», потому что он не считает себя военным журналистом. Союз журналистов России же совместно с Минцифры начали разрабатывать статус ветерана военной журналистики весной 2023 года. Предполагается, что он будет присваиваться журналистам, работающим в горячих точках и на новых территориях РФ.

Также Сладков заявил о необходимости введения в стране закона военного времени, которому должны подчиняться все чиновники, деятели культуры, авторы Telegram-каналов, в том числе и безымянных. Если вводить в стране такой порядок, то он должен быть равен для всех, заключил военкор.