Глава СЖР поблагодарил силовиков за предотвращение убийства Соловьёва

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с NEWS.ru поблагодарил силовиков за предотвращение покушения на телеведущего Владимира Соловьёва. Таким образом он прокомментировал заявление ФСБ о задержании неонацистов из числа запрещённой в РФ организации, готовивших убийство шоумена. По данным ведомства, подозреваемые действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

Можно поблагодарить спецслужбы за хорошо сделанную работу. <...> В каждой крупной корпорации, такой как Первый канал, канал «Россия», НТВ, существуют собственные службы безопасности. И, наверное, у известных медийных личностей охрана уже есть, — подчеркнул руководитель СЖР.

Накануне в Центре общественных связей ФСБ России заявили о задержании участников запрещённой в России неонацистской организации, готовившей покушение на тележурналиста Владимира Соловьёва по заказу СБУ. Отмечалось, что при задержании у подозреваемых обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов, обрез охотничьего ружья и гранату РГД-5, а также наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическую атрибутику.

Как пояснили в ведомстве, на данный момент задержанные дают признательные показания о подготовке убийства журналиста, после реализации задуманного они планировали скрыться за рубежом. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что сотрудники ФСБ смогли пресечь деятельность террористической группировки, которая планировала нападение на российских журналистов. По его словам, в подготовке националистам помогали «западные спецслужбы, прежде всего ЦРУ».