Глава СВР заявил об актуальности слов, приписываемых Александру Невскому

Слова Александра Невского о тех, кто придёт на русскую землю с мечом, актуальны и сегодня, а его образ пережил века и является одним из главных символов нашего Отечества, сказал глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на церемонии открытия выставки «Александр Невский и его образ в исторической памяти». Его слова приводит РИА Новости.

Выставка приурочена к 800-летию со дня рождения князя. Нарышкин подчеркнул, что князь увековечил себя в народной памяти как мудрый политик, искусный дипломат, храбрый полководец и защитник русской земли.

Убедительно и правдиво звучат поистине библейские слова, вложенные в уста князя Сергеем Эйзенштейном: «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет», и это хрестоматийное предупреждение звучит вполне актуально и в наши дни, — сказал Нарышкин.

Ранее о том, что знаменитую фразу князю приписали создатели фильма 1938 года, заявил насельник Александро-Невской лавры иеромонах Марк (Бирюков). Иеромонах также отметил, что в этом же эпизоде показан очень важный момент, который являет Александра Невского как святого: тот не убивает попавших в плен ливонских рыцарей, а отпускает их с тем, чтобы они передали главе своей страны эти слова.