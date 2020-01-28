https://static.news.ru/photo/77df429a-41b2-11ea-a4d3-fa163e074e61_660.jpg Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин Фото: svr.gov.ru

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин раскрыл имена семи выдающихся разведчиков-нелегалов, которые трудились на благо России и внесли большой вклад в безопасность нашего государства. Среди них — Герои России и Герои Советского Союза.

В этот список список вошли Герои России Юрий Шевченко, Виталий Нетыкса и его жена Тамара, Герои Советского Союза Евгений Ким и Михаил Васенков, а также Владимир Лохов и Виталий Нуйкин. Это первый случай в истории, когда служба рассекретила сразу несколько фамилий секретных сотрудников, отмечает РИА Новости.

Ранее Нарышкин сообщал, что специально к 100-летнему юбилею СВР планирует рассекретить ряд документов. Некоторые сведения, по его словам, могут быть раскрыты без ущерба для национальной безопасности, писал NEWS.ru.