Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин раскрыл имена семи выдающихся разведчиков-нелегалов, которые трудились на благо России и внесли большой вклад в безопасность нашего государства. Среди них — Герои России и Герои Советского Союза.
В этот список список вошли Герои России Юрий Шевченко, Виталий Нетыкса и его жена Тамара, Герои Советского Союза Евгений Ким и Михаил Васенков, а также Владимир Лохов и Виталий Нуйкин. Это первый случай в истории, когда служба рассекретила сразу несколько фамилий секретных сотрудников,
Ранее Нарышкин сообщал, что специально к 100-летнему юбилею СВР планирует рассекретить ряд документов. Некоторые сведения, по его словам, могут быть раскрыты без ущерба для национальной безопасности, писал NEWS.ru.
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