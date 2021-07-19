Стало известно о смерти «идейной антипрививочницы» от COVID-19

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о смерти от коронавируса «идейной антипрививочницы» из Невинномысска. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

К сожалению, не так давно идейная антипрививочница, у которой был подтверждён коронавирус, умерла в Невинномысске. Вспоминаю об этом каждый раз, когда читаю в соцсетях посты про вред прививок — вот такие рассуждения намного вреднее, потому что губят людей. Твёрдо в этом уверен, — прокомментировал Владимиров.

Он также приложил скриншот переписки, где медик, тоже выступавшая против прививок от коронавируса, сообщает о том, как тяжело перенесла болезнь и что ей страшно, чем бы она закончилась без помощи. Женщина пишет, что её отношение к вакцинации неизбежно изменилось.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн ответил на заявления медийных лиц, которые высказываются против вакцинации. Он отметил, что доверять нужно профессионалам, а не фейкам.