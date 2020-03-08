https://static.news.ru/photo/4290bb46-6214-11ea-9fe2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Владимиров Фото: vladimirvladimirov5807/instagram.com

Вегетарианке из Кисловодска, у которой опека забрала истощённую дочь, необходимо пересмотреть свой образ жизни, считает глава Ставрополья Владимир Владимиров.

По его словам, он получил несколько сотен обращений с просьбами вмешаться в ситуацию. Их ключевой темой является мнение о том, что нельзя разлучать ребёнка с матерью.

Моё мнение точно не понравится людям, обратившимся ко мне. Но зато оно честное, — подчеркнул губернатор.

Он заявил, что разлучение матери и ребёнка — трагедия, однако приоритет всегда один — жизнь ребёнка.

Самое страшное в этой ситуации, что ребёнок из-за жизненных убеждений мамы доведён до критического состояния. Малышка должна быть здоровой и должна жить, — написал Владимиров в своём Instagram.

Глава региона призвал взглянуть на ситуацию под иным углом, и принять тот факт, что намного страшнее, когда дети страдают от убеждений своих родителей, оказываясь на грани жизни и смерти.

Он выразил надежду, что мать-вегетарианка пересмотрит свою жизненную позицию и вернёт дочь.

Ранее NEWS.ru писал, что органы опеки из Кисловодска лишили родительских прав 44-летнюю мать-одиночку. Ведомство забрало у женщины дочь из-за физического истощения ребёнка. О негативном состоянии несовершеннолетней сообщили в органы опеки врачи одной из больниц Кисловодска. По их показаниям, девочка была истощена, а её вес не достигал и семи килограммов. Также у ребёнка был сильно понижен гемоглобин. Мать отказывалась заниматься реабилитацией дочери.

Прокуратура возбудила против женщины уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.