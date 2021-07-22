Глава СПЧ назвал число бесправных мигрантов в России

Около 2,5 млн мигрантов в России работают без договоров с работодателями. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

По оценкам экспертов, 2,5 млн мигрантов не имеют никаких контрактных отношений с работодателями. Они бесправные. Это очень сильно сбивает функционирование рынка труда, — сказал Фадеев.

Глава СПЧ сообщил, что без правовых гарантий мигранты получают маленькую зарплату и не имеют социальных выплат. Он пообещал защищать права прибывших в Россию граждан других стран.

Кроме того, Фадеев затронул связанную с мигрантами проблему массовых драк. По его мнению, хулиганов-мигрантов нужно депортировать. Права же добропорядочных иностранцев должны быть равны правам россиян.

Ранее были арестованы 42 мигранта, участвовавшие в массовой драке в Москве. Она произошла 12 июля у станции метро «Кузьминки», в ней принимали участие свыше 100 выходцев из Киргизии и Таджикистана.