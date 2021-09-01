Глава СПЧ заявил, что «в России с правами человека всё нормально»

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал ситуацию с соблюдением прав человека в России удовлетворительной и добавил, что у ведущих стран Запада больше проблем. Его слова приводит РИА Новости.

Фадеев сказал, что Всеобщая декларация прав человека никогда и нигде не была выполнена в полном объёме. Также он разделил права на два поколения: связанные со свободами и социальные.

И если в странах Запада лучше соблюдались свободы, то в СССР, где с политическими свободами было не очень хорошо, гораздо лучше соблюдались права второго поколения: здравоохранение, образование, труд. С трудом был даже перебор. За тунеядство могли и наказать, — рассказал Фадеев.

Он сообщил, что Россия далеко ушла от СССР. Теперь можно получить любую информацию, Интернет нельзя закрыть. Но ухудшилась ситуация с социальными правами: например, малы пособия по безработице.

Но в целом в России с правами человека всё нормально. Есть проблемы, но они решаемы. Что касается ведущих стран Запада, то у них больше проблем, — отметил Фадеев.

В исследовании международной неправительственной организации Freedom House за 2020 год в России был выявлен ряд нарушений прав человека. Самые серьёзные по использованной методологии — это недостаточно честный избирательный процесс; давление на оппозицию; ограничение прав ЛГБТ-сообщества; ограничение свободы собраний; давление на защищающие права граждан неправительственные организации.

Ранее Фадеев счёл справедливым включение телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом в РФ) в реестр СМИ-иноагентов.