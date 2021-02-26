Глава СПЧ высказался за памятник Невскому на Лубянке

https://static.news.ru/photo/d194e228-783d-11eb-8627-96000091f725_660.jpg Фото: Генрих Семирадский. «Князь Александр Невский принимает папских легатов». 1876

Руководитель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев считает, что на Лубянской площади в Москве должен быть установлен памятник князю Александру Невскому.

Я за Невского... Тоже есть разные исторические споры по поводу Невского, но тем не менее Невский не вызывает такого отторжения, — цитирует его радио Sputnik.

По мнению главы СПЧ, появление на Лубянке памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому не привнесёт «гармонии в наше общество». Именно поэтому многие сразу же выступили против этого варианта, полагает он.

Фадеев рассказал, что уже принял участие в соответствующем голосовании на портале «Активный гражданин». При этом отметил, что у него есть нарекания к организации процесса, но суть их не раскрыл.

К настоящему времени в голосовании о памятнике приняли участие около 300 тысяч москвичей. Из них 54% высказались за памятник Невскому и 46% — Дзержинскому, сообщает «Коммерсант». Голосование продлится до 5 марта.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признался, что ему неизвестна позиция президента Владимира Путина относительно памятника на Лубянке. Он также отметил, что говорить о мнении главы государства некорректно до завершения голосования.